+36 градусов ожидается в Псковской области 22 июня
Плюс 36 градусов ожидается в Псковской области 22 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Также ожидается переменная облачность, местами пройдёт дождь. Будет дуть южный, юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.
Температура по области: ночью +15…+20 градусов, днем +30…+36 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
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