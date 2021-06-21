+36 градусов ожидается в Псковской области 22 июня

16:01, 21 июня 2021, ПАИ

Плюс 36 градусов ожидается в Псковской области 22 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Также ожидается переменная облачность, местами пройдёт дождь. Будет дуть южный, юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура по области: ночью +15…+20 градусов, днем +30…+36 градусов. Атмосферное давление выше нормы.