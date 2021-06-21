Псковские пенсионеры сразятся на чемпионате по компьютерному многоборью

16:03, 21 июня 2021, ПАИ

Победители и призеры VII регионального конкурса по компьютерному многоборью среди пенсионеров «Информатика вокруг нас» Вадим Виноградов (Псковский район), Сергей Маркелов (Печорский район), Ольга Носова (Дновский район), Елена Бондарева (Великие Луки) представят регион на ХI Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Соревнования пройдут 1 июля на площадке Московского авиационного института в онлайн-формате. По условиям чемпионата каждый регион представляет команда в составе 4 человек: 2 мужчин старше 60 лет и 2 женщины старше 55 лет. Финалисты проверят свои навыки работы в поисковой системе «Яндекс» и умение пользоваться приложениями на смартфонах, а также знания о безопасной работе в интернете. Все задания будут объединены двумя темами – покорение космоса и сохранение здоровья в старшем возрасте. Победители в личном и командном зачете будут награждены ценными призами и памятными дипломами.

Традиционно в рамках финального этапа состоится конкурс для зрителей онлайн-трансляции соревнований — «Виртуальный чемпион».

Посмотреть в прямом эфире трансляцию XI чемпионата можно на YouTube-канале Союза пенсионеров России, начало трансляции 1 июля в 9:45.

Cоревнования организованы Союзом пенсионеров России и Московским авиационным институтом (национальным исследовательским университетом) при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.