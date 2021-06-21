51-летняя женщина попала под колёса иномарки на пешеходном переходе в центре Пскова

16:25, 21 июня 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















51-летняя женщина попала под колёса иномарки на пешеходном переходе в центре Пскова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Авария произошла у дома №20 на улице Советской в Пскове. По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на 51-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила различные травмы и переломы. Прибывшая на место происшествия бригада врачей скорой медицинской помощи госпитализирует пострадавшую женщину.

На месте происшествия работают аварийно-спасательная служба, сотрудники Росгвардии, врачи скорой медицинской помощи и сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.