По советской системе. Псковичи вспомнили свой первый заработок

16:30, 21 июня 2021, ПАИ

В инструкции по воспитанию практически в каждой семье есть пункт «финансы». Родители пытаются практическими методами привить своим чадам понимание, что деньги не «падают с неба» и распоряжаться ими следует с умом. Способы разнятся, но итог воспитательной работы ощутим в подростковом возрасте, когда дети отправляются искать подработку на время каникул. Или находят временную работу, чтобы обеспечить свою студенческую жизнь. Мы обратились к представителям старшего поколения, чтобы узнать, помнят ли они свой первый заработок и каким он был? Ответы смотрите в нашем опроснике.

Для многих участников опроса трудовая практика началась в школьные годы. На время каникул псковичи отправлялись на поиск доступных вакансий. Как правило, это было что-то простое, по типу фасовщик или гардеробщик. «После девятого класса устроился в гардеробщики в Дом офицеров. Получал тридцать рублей в месяц», - говорил пскович.

Наши респонденты начинали работать ещё при Союзе, поэтому у многих в трудовой истории есть пункт, связанный с колхозами или заводами.

«Работала на радиозаводе. Упаковывала мелкие детали. Получала 60 рублей за месяц и была счастлива», - говорила псковичка. Другие респонденты вспомнили о стройотряде, где подвязывали виноград, и выездах на картошку. «С первого курса в сентябре месяце выезжали в колхоз собирать картошку», - говорила участница опроса.

Сейчас, конечно, первые деньги зарабатывают иначе. Некоторые уходят в социальные сети, занимаются рекламой или созданием разного вида контента. Редко задумываясь о походе на производство. Как молодые люди зарабатывают в Пскове - мы обязательно расскажем. Следите за новостями.