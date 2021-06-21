Псковские футбольные тренеры дали прогнозы на предстоящий матч Россия – Дания
Футбольные тренеры детских команд Псковской области дали свои прогнозы на предстоящий матч Россия – Дания чемпионата Европы по футболу – 2020, который состоится сегодня, 21 июня, в 22:00.
В частности, тренер ФК «Псков» Сергей Степанов считает, что датчане проиграют россиянам со счетом 0:1. При этом он подчеркнул, что будут болеть за сборную России дома. Тренер отметил, что нужно верить в команду: «Если нет веры, какой смысл смотреть?! Надежда только на победу!».
У тренера команды СШОР «Экспресс 2005» Великих Лук Сергея Грабаздина иное мнение. Он предсказал поражение российской сборной со счетом 1:0, команда не выйдет из группы.
«Смотреть будем по отдельности. Возможно, дети друг у друга в гостях», - подчеркнул Грабаздин.
Ранее сборная России выиграла у Финляндии со счетом 1:0, но перед этим проиграла Бельгии со счетом 0:3.
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