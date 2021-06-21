На бесплатную экскурсию 22 июня могут записаться псковичи

16:38, 21 июня 2021, ПАИ

22 июня в 13:00 состоится бесплатная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псково-Изборского музея-заповедника.

Русское и немецкое оружие, документы и деньги оккупационного периода, история партизан и «народных мстителей», медицинская телега «Беда», диорама «Форсирование реки Великой 23 июля 1944 года» - это и многое другое можно будет увидеть на экскурсии.

Запись на экскурсию производится по телефону 8 (8112) 66 33 11.