На бесплатную экскурсию 22 июня могут записаться псковичи
22 июня в 13:00 состоится бесплатная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псково-Изборского музея-заповедника.
Русское и немецкое оружие, документы и деньги оккупационного периода, история партизан и «народных мстителей», медицинская телега «Беда», диорама «Форсирование реки Великой 23 июля 1944 года» - это и многое другое можно будет увидеть на экскурсии.
Запись на экскурсию производится по телефону 8 (8112) 66 33 11.
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