«Шевроле Нива» вылетела в кювет в Великолукском районе

17:21, 21 июня 2021, ПАИ

«Шевроле Нива» съехала в кювет в Великолукском районе. Об этом сообщил корреспондент газеты «Наш путь» Великолукского района.

ДТП произошло 21 июня около 00:05 на 2-м км автодороги Великие Луки - Ущицы в деревне Свинкино Великолукского района.

По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем «Шевроле Нива», выбрал небезопасную скорость при движении, в результате чего съехал в левый по ходу движения кювет.

В результате ДТП водитель не пострадал. Транспортное средство получило незначительные технические повреждения.