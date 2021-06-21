«Шевроле Нива» вылетела в кювет в Великолукском районе
«Шевроле Нива» съехала в кювет в Великолукском районе. Об этом сообщил корреспондент газеты «Наш путь» Великолукского района.
ДТП произошло 21 июня около 00:05 на 2-м км автодороги Великие Луки - Ущицы в деревне Свинкино Великолукского района.
По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем «Шевроле Нива», выбрал небезопасную скорость при движении, в результате чего съехал в левый по ходу движения кювет.
В результате ДТП водитель не пострадал. Транспортное средство получило незначительные технические повреждения.
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