Галина Неваленная предупредила псковичей об изменении симптомов коронавируса

17:58, 21 июня 2021, ПАИ

Главный врач Псковской городской поликлиники, депутат Псковской городской Думы по избирательному округу №13 Галина Неваленная в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала об изменении симптомов коронавируса.

По словам Галины Неваленной, теперь клиническая картина, или проявление коронавирусной инфекции, может быть разнообразной.

«Меньше стало отмечаться отсутствие обоняния, коронавирус может начинаться как банальное ОРЗ с насморком, заложенностью носа, могут быть боли в глазных яблоках», - отметила главный врач учреждения.

По словам собеседника агентства, характеризуется также и неврологическая симптоматика, вплоть до развития быстрого инсульта.

«Сам по себе вирус вызывает повышенную свертываемость крови или образование тромбов, и если обычно инсульт развивается на фоне высокого артериального давления у более старшего поколения, то на фоне коронавируса инсульт может наступить и у молодых, - отметила Галина Неваленная. - Это особенность коронавирусной инфекции».

Врач призывает псковичей при повышении температуры или общего недомогания вызывать врача на дом.

«Многие приходят со словами, что перекупались или продуло под кондиционером, но это по факту оказывается коронавирус», - добавила Неваленная.

Кроме того, спикер заметила, что болеть стали молодые люди, у которых развиваются серьезные осложнения, вплоть до тяжелой дыхательной недостаточности.

Галина Неваленная призвала псковичей соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и рекомендовала пересмотреть свои взгляды на вакцинацию и пройти её как можно скорее.

Пункты вакцинации работают в торговых центрах Пскова до 20:00 в будние и выходные дни. Также можно сделать прививку в поликлиниках.

«Вакцинация — это основная защита от тяжелых форм и летальных исходов», - отметила врач.