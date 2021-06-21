За сохранностью лесов во время аномальной жары в Псковской области следят с высоты птичьего полета

19:54, 21 июня 2021, ПАИ

За сохранностью лесов во время аномальной жары в Псковской области следят с высоты птичьего полета. 20 июня Комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области было организовано проведение авиационного патрулирования с целью мониторинга пожарной опасности на землях лесного фонда силами ГАУ Псковской области «Противопожарный лесной центр» (летчик -наблюдатель на борту воздушного судна – сотрудник ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр).

В ходе проведенного авиамониторинга выявлен один лесной пожар на площади 0,5 гектара.

«Возгорание обнаружено в лесном массиве вблизи населенного пункта Волково-2 в Опочецком районе. Полученные данные были оперативно переданы в КУ «Опочецкое лесничество» и в региональную диспетчерскую службу, откуда сообщение о возгорании передано в лесопожарную станцию 3 типа города Опочки. Сотрудники лесопожарной станции незамедлительно выехали к месту пожара и ликвидировали возгорание» - рассказал начальник лесного отдела ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» Александр Иванов.

Оперативное наблюдение помогает выявить задымление, или очаги возгорания, оперативно принять все необходимые меры для предотвращения распространения огня в лесных массивах.

В настоящее время проводится ежедневное авиапатрулирование, это обусловлено тем, что в регионе установлен 4-5 класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды, отметил Александр Иванов.

Региональная диспетчерская служба ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» в круглосуточном режиме принимает звонки на прямую линию лесной охраны. О факте лесного пожара необходимо сообщить по телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).