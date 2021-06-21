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Происшествия

Лес горел в Опочецком районе

  • В Опочецком районе горел лес
    Фото: ПАИ
  • В Опочецком районе горел лес
    Фото: ПАИ
  • В Опочецком районе горел лес
    Фото: ПАИ
  • В Опочецком районе горел лес
    Фото: ПАИ
  • В Опочецком районе горел лес
    Фото: ПАИ
  • В Опочецком районе горел лес
    Фото: ПАИ
  • В Опочецком районе горел лес
    Фото: ПАИ

Лес горел в Опочецком районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

20 июня произошло возгорание в лесном массиве вблизи населенного пункта Волково-2 Опочецкого района. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали оперативно возгорание, не допустили дальнейшего распространения огня.

Региональная диспетчерская служба ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» в круглосуточном режиме принимает звонки на прямую линию лесной охраны. О факте лесного пожара необходимо сообщить по телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

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