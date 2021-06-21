Лес горел в Опочецком районе

18:49, 21 июня 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Лес горел в Опочецком районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

20 июня произошло возгорание в лесном массиве вблизи населенного пункта Волково-2 Опочецкого района. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали оперативно возгорание, не допустили дальнейшего распространения огня.

Региональная диспетчерская служба ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» в круглосуточном режиме принимает звонки на прямую линию лесной охраны. О факте лесного пожара необходимо сообщить по телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).