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Общество

Центробанк оштрафовал четыре российских банка за нарушения при работе с кредитными историями клиентов

Центробанк обнаружил нарушения в работе с кредитными историями клиентов у четырёх банков

ЦБ привлек Альфа-Банк, банки «Открытие» и «Уралсиб», а также Кредит Европа Банк к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Два постановления в отношении Альфа-Банка и по одному в отношении «Открытия», «Уралсиба» и Кредит Европа Банка вынесены сегодня, 21 июня, по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Во всех случаях предусмотрен административный штраф, но в номере постановлений нет часто используемых регулятором обозначений, указывающих, применяются эти санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Постановления пока не вступили в законную силу.

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