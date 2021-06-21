Проект «Котлета с пюрешкой» показал рост цен на продукты в Псковской области больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге

19:48, 21 июня 2021, ПАИ

Проект по исследованию цен «Котлета с пюрешкой» заявил, что обыденный набор продуктов за последние 9 месяцев подорожал в Псковской области на 25.2 процентов и опередил цену такого же набора в Москве и Питере. Об этом пишет паблик "Граждане Пушкиногорского края".



Сеть региональных компаний по мониторингу «Полстеры.рф» представила результаты проекта по исследованию цен «Котлета с пюрешкой». В Псковской области цены проверяли в Пскове, но в других городах и районах региона они не отличаются в лучшую сторону.



Итак, согласно данным мониторинга, Псков занял в рейтинге стоимости суточного рациона 32 место из 36. Средний набор продуктов в Пскове оказался дороже, чем в Москве и Петербурге.



На 15 июня 2021 года, в Пскове стоимость суточного рациона на одного человека составила 370.41 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге - 346,18 и 349,02 рублей соответственно.



Стоит отметить, что по данным на 15 сентября 2020 года, стоимость суточного рациона псковича составляла 295,78 рублей. То есть за 9 месяцев набор продуктов подорожал на 74,63 рубля или на 25.2 процентов.

«Котлета с пюрешкой» - это некоммерческий проект сети региональных исследовательских компаний «Полстеры.рф», который включает в себя ежеквартальный мониторинг минимальных розничных цен на продукты питания, составляющих условный суточный рацион «типичного россиянина».



Каждый квартал измеряется один и тот же рацион по одной и той же методике. В рацион входит завтрак (овсяная каша на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и половинка апельсина), обед (салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай, хлеб) и ужин (салат "Оливье", поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб). Всего - 31 продукт. Замеры уровня цен происходят в один и тот же день, в одно и то же время во всех регионах-участниках. Мониторинг проводится как в федеральных, так и в местных розничных сетях. Проект впервые был проведён в начале апреля 2020 года.