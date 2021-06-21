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В Пскове на улице Звёздной по просьбе жильцов меняют тротуар

Ремонтные работы тротуара уже начались. Фото Вконтакте

По инициативе жителей и благодаря поддержке депутата Псковской городской Думы по округу № 14 Дмитрия Барабанова на улице Звёздной, 10 отремонтируют тротуар.
В приемную Дмитрия Барабанова обратились местные жители с просьбой отремонтировать пешеходную дорожку у дома №10 по улице Звездной. Тротуар не ремонтировался много лет и находился в крайне неудовлетворительном состоянии, по нему невозможно было проехать на велосипеде или самокате.

Дмитрий Барабанов направил запрос начальнику управления городского хозяйства администрации города Пскова Николаю Баринову с просьбой привести тротуар в нормативное состояние. Был получен положительный ответ, ремонтные работы начались 18 июня и продлятся в течение двух недель. Ремонт выполняет ООО «СитиИнвестГрупп» в рамках муниципального контракта по содержанию улично-дорожной сети. Планируется установка бортового камня, асфальтирование дорожки и благоустройство зеленой зоны.

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