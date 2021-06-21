В Псковском музее-заповеднике открылась выставка православных нательных крестов

21:39, 21 июня 2021, ПАИ

В Псковском музее-заповеднике открылась выставка «Живая традиция». Об этом сообщил Instagram-аккаунт «Псков туристический».



На выставке можно будет увидеть православные нательные кресты, которые не просто пополняют коллекцию драгоценных металлов Псково-Изборского музея-заповедника, но наглядно иллюстрируют тысячелетнюю традицию изготовления крестов, которая сложилась в России после принятия христианства, и продолжается в наши дни.



На выставке рядом с крестами Ю.А. Федорова представлены кресты, бытовавшие в Пскове с XI до XVIII века. Выставка будет работать с 19 июня ежедневно, кроме вторника, с 11:00 до 18:00 по адресу: ул. Олега Кошевого, 2. Двор Постникова.



Стоимость билета: 150 рублей - взрослый, 100 рублей – льготный. Дети до 16 лет бесплатно.