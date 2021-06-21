Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Сборная России проиграла Дании со счётом 1:4

Сборная России перед матчем. Фото скрин видео

Основные моменты первого тайма группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020 - Россия-Дания

Первые 10 минут на стадионе «Паркен» в Копенгагене прошли в нервной борьбе. Счёт оставался по нулям.

На 18-й минуте Александр Головин завершал быструю контратаку сборной России. Мяч он получил перед штрафной, убрал защитника и с 14 метров плотно пробил по воротам, но Шмейхель успел сложиться и ногами отразил мяч. 

Дамсгор с 20 метров на 38 минуте пробил мимо Матвея Сафонова. Удар был открытый, откровенный зевок нашего голкипера.  Счётом 0:1 в пользу Дании закончился первый тайм.

59-ая минута матча. Роман Зобнин разрезающей оборону российской сборной выводит на пустые ворота Поульсена, который делает счёт 2:0, и Дания увеличивает разрыв.

Артём Дзюба на 70 минуте реализует пенальти, после того, как Соболева повалили с ног — 1:2. Тем самым, Дзюба повторил рекорд Кержакова по голам за сборную, забив 30 мячей.

Третий мяч в наши ворота забил Кристансен на 79-ой минуте. И тут же четвёртый мяч забил Мехле. Два гола подряд. Кажется, Россия лишается шансов на плей-офф.

Звучит финальный свисток, и сборная России проиграла сборной Дании со счётом 1:4.



 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
Проголосовать >>>

21 июня 2021

Сборная России проиграла Дании со счётом 1:4
21 июня 2021

Данию следует наказать: сегодня заключительная игра России в рамках группы на Евро-2020
20 июня 2021

Видео: Итоги реализации проекта развития воркаут-движения в Пскове
18 июня 2021

Региональный кубок и чемпионат по вейкбордингу организуют в этом году в вейк-парке Пскова
17 июня 2021

В Великих Луках подведены итоги XXVI Чемпионата по воздухоплавательному спорту
17 июня 2021

Воспитанники центра «Патриот» представили Псковскую область на соревнованиях «Школа безопасности» в Вологодской области
17 июня 2021

Определен чемпион России по воздухоплавательному спорту
17 июня 2021

Псковский тренер по футболу: У финнов мы выиграли, значит Дании не проиграем

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...