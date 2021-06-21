Сборная России проиграла Дании со счётом 1:4

23:52, 21 июня 2021, ПАИ

Основные моменты первого тайма группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020 - Россия-Дания

Первые 10 минут на стадионе «Паркен» в Копенгагене прошли в нервной борьбе. Счёт оставался по нулям.

На 18-й минуте Александр Головин завершал быструю контратаку сборной России. Мяч он получил перед штрафной, убрал защитника и с 14 метров плотно пробил по воротам, но Шмейхель успел сложиться и ногами отразил мяч.



Дамсгор с 20 метров на 38 минуте пробил мимо Матвея Сафонова. Удар был открытый, откровенный зевок нашего голкипера. Счётом 0:1 в пользу Дании закончился первый тайм.



59-ая минута матча. Роман Зобнин разрезающей оборону российской сборной выводит на пустые ворота Поульсена, который делает счёт 2:0, и Дания увеличивает разрыв.



Артём Дзюба на 70 минуте реализует пенальти, после того, как Соболева повалили с ног — 1:2. Тем самым, Дзюба повторил рекорд Кержакова по голам за сборную, забив 30 мячей.



Третий мяч в наши ворота забил Кристансен на 79-ой минуте. И тут же четвёртый мяч забил Мехле. Два гола подряд. Кажется, Россия лишается шансов на плей-офф.



Звучит финальный свисток, и сборная России проиграла сборной Дании со счётом 1:4.





