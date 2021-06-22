Псковские следователи почтили память погибших героев в день начала Великой Отечественной войны

09:44, 22 июня 2021, ПАИ

22 июня в 03:06 руководитель Следственного управления по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня совместно с сотрудниками управления возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» на Аллее героев в Пскове, почтив память погибших героев в день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Петр Крупеня с сотрудниками следственного управления дали старт водному походу, который проводится в год 800-летия со дня рождения государственного деятеля и полководца Александра Невского. В походе приняли участие ветеран петербургского спецназа, кавалер ряда государственных наград, сотрудник Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Николай Евтух, ряд его сослуживцев – члены Союза ветеранов спецназа «Тайфун», а также сотрудники Следственного управления СК России по Псковской области.

Маршрут будет проходить в течение нескольких дней через реку и озера региона и максимально приближен к месту сражения русской рати, возглавляемой Александром Невским, против войск Ливонского ордена на Чудском озере.

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны установлен в России 22 июня. В этот день в 1941 году без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз и нанесла массированный удар по военным, стратегическим объектам и многим городам.