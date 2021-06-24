Изменения к лучшему

14:37, 24 июня 2021, ПАИ

Поселок Дедовичи и весь Дедовичский район в последние годы не узнать. Активно появляются новые рабочие места, объекты социальной инфраструктуры, развивается культурная жизнь. О том, что уже сделано, и о ближайших планах мы поговорили с главой Дедовичского района Геннадием Афанасьевым.

– За последние 10 лет в Дедовичском районе начали свою работу ряд крупных предприятий. Что изменилось с их появлением?

– Экономика района сейчас динамично развивается. Основной упор мы делаем на поддержку тех градообразующих предприятий, которые у нас стабильно работают и зарекомендовали себя достаточно хорошо. Здесь я бы отметил комплекс производств по глубокой переработке древесины. В него входит лесозавод «Судома», «Дедовичская лесная компания» и лесопитомник «Экополис». На этих предприятиях занято очень большое количество местных жителей. Они восстанавливают леса, выращивают хвойные породы, работают не только по основным направлениям, на которых сосредоточено производство, но также развивают дополнительные. В этом году «Судома» планирует открытие цеха по производству мебельного щита, а в лесопитомнике начнут выращивать, помимо елочек, декоративные растения. Производство расширяется, и, соответственно, будет увеличиваться количество рабочих мест. Естественно, мы очень гордимся, что в нашем районе реализуется такой масштабный проект. Как власть мы всегда поддерживаем инициативы предприятий комплекса. Для нас в первую очередь это крупнейший работодатель и налогоплательщик, но также и помощник в реализации проектов социальной сферы.

– Удалось ли с появлением комплекса закрепить в районе местных жителей и в особенности молодежь?

– Миграция пока не достигла минимального уровня. Вместе с градообразующими предприятиями мы стараемся подключать все возможности, чтобы закрепить здесь население: создаем рабочие места, развиваем социальную сферу, администрация предоставляет земельные участки жителям. Как я уже сказал, с запуском комплекса производств по глубокой переработке древесины у нас появились новые рабочие места на заводе «Судома», в «Дедовичской лесной компании» и в «Экополисе». У взрослых жителей района теперь есть варианты трудоустройства, а подрастающее поколение, будущие выпускники могут выбрать специальности, которые будут востребованы в нашем регионе. А когда у человека есть выбор, он более спокоен за свою дальнейшую судьбу. Недавно было объявлено, что комплекс создаст до конца этого года еще около 100 рабочих мест. Устроиться на работу смогут местные жители с опытом работы в деревообработке и в целом в лесной отрасли, но также и без специальной профессиональной подготовки. Кроме того, будут привлекаться профильные специалисты из других регионов, и, конечно, для нас это очень значимо. В регионе появляются новые возможности для развития потенциала молодых специалистов. Привлечение молодежи поможет переломить тенденцию оттока кадров. Безусловно, это положительно скажется на экономическом развитии Псковской области.

– Меняется ли жизнь в Дедовичах с появлением новых людей — специалистов предприятий комплекса из других регионов?

– Я замечаю, что местные жители становятся активнее. Молодежь, в особенности школьники, все больше проявляет интерес к специальностям лесной отрасли, бережнее относится к лесу. Все это потому, что комплекс часто проводит экскурсии для детей на свои производства, организует конкурсы художественной самодеятельности, конкурсы рисунков, фотографий на лесную тематику. И это не может пройти бесследно. Изменения только в лучшую сторону.

– Спортивную сферу не обходят стороной?

– Спортивных сооружений у нас не хватает. В основном занятия проходят на базе школ, где есть свой учебный процесс и не всегда получается организовать мероприятия и просто занятия спортом. Постепенно развиваем спортивную инфраструктуру, ремонтируем объекты и строим новые. В рамках федерального проекта комплексного развития сельских территорий мы подготовили в Минсельхоз документы по 9 объектам, которые у нас будут реализованы в следующем году в плане строительства. В планах капитальный ремонт двух школ, и при этих школах будут отремонтированы два стадиона. Мы открыли площадку ГТО, ведем работы по проекту физкультурно-оздоровительного комплекса отрытого типа. В этом году должны сдать объект. Работает детская спортивная школа для занятий в зимний период. Она небольшая, но там есть условия для занятий. Есть гребная база, где в летнее время спортсмены занимаются на открытом водоеме, а зимой — в спортзале на специальных тренажерах. Также зимой у нас прокладывается лыжня по стадиону и по другим местам. Надо сказать, что с появлением, в частности, лесозавода «Судома» спортивных инициатив стало больше, поскольку среди сотрудников предприятия есть профессиональные спортсмены, которые участвуют в развитии детского и любительского спорта.

– В ближайшее время в Дедовичах планируется строительство парка, где именно он будет?

– Парк будет напротив территории лесозавода «Судома». На контрасте мы посмотрели, как благоустроена территория возле завода. Она очень преобразилась, всегда ухожена, скошена трава, посажены елочки. Своими силами завод отремонтировал тротуары, заасфальтировал выездные карманы. И представьте, напротив совсем другая картина — заброшенный участок. Мы решили сделать там парк. В рамках благотворительности приводим эту территорию в порядок, в том числе с привлечением техники завода «Судома» и «Дедовичской лесной компании». И обсуждаем с руководством предприятий вопрос создания зоны отдыха, где будут установлены скамеечки, проведены дорожки. Также у «Судомы» есть инициатива сделать в парке спортивную площадку, чтобы жители поселка могли проводить там свободное время.

– Как завод «Судома», «Дедовичская лесная компания» и лесопитомник «Экополис» помогают в решении наболевших вопросов поселка?

– Прежде всего, если говорить о социальной сфере, предприятия участвуют в ремонте детских садов, детских площадок, школ. Помогают как финансово, так и строительными материалами, своей продукцией, техникой. В рамках проектов благоустройства территорий мы высаживаем растения. В прошлом году открыли мемориал Партизанской славы. Для поселка это знаковое место, поскольку Дедовичский район первым получил звание края партизанской славы. Люди часто посещают мемориал, здесь проводятся мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне. При создании этого мемориала и в реализации прочих социальных объектов предприятия комплекса откликаются одни из первых, и мы очень рады, что у нас есть такой помощник. Мы связываем большие надежды с предприятиями комплекса в области создания комфортных условий для жизни в поселке.