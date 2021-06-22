Псковские росгвардейцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне

10:09, 22 июня 2021, ПАИ

Накануне Дня памяти и скорби псковские росгвардейцы во главе с начальником регионального управления полковником полиции Игорем Ивановым возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата и зажгли свечи в память советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

В могиле покоится прах неизвестного солдата, который, прикрывая отходивших товарищей, пал смертью храбрых в 1941 году в Псковском районе. Он был похоронен жителями там же, а в 1974 году прах безвестного героя перенесли со всеми воинскими почестями на площадь Победы.

Участники траурной церемонии почтили память павших минутой молчания.

«Свеча памяти» — международная акция, участники которой с 2009 года ежегодно накануне Дня памяти и скорби, Дня Победы и в другие памятные дни зажигают свечи в честь миллионов погибших в Великой Отечественной войне и всех павших в боях за Родину.