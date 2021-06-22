Вакцинация студентов от COVID-19 является добровольной — Минобрнауки

10:39, 22 июня 2021, ПАИ

В Министерстве науки и высшего образования РФ рассказали, что российские студенты должны иметь возможность для добровольной вакцинации и безопасного участия в учебном процессе, пишет РИА Новости.

Глава ведомства Валерий Фальков отметил, что коронавирус еще не побежден и совместной задачей вузов, научных организаций и министерства является наращивание темпов вакцинации.

«Необходимо организовать возможности для добровольной вакцинации и обеспечить безопасность образовательного процесса и проживания студентов в общежитиях», - говорится в сообщении на сайте министерства.

Ранее сообщалось, что исследование «Спутника V» для подростков начнется в июле.