Стало известно, когда начнется исследование «Спутника V» для подростков
Исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков 12-17 лет начнутся в Москве в июле текущего года, пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову.
Российская вакцина защищает от всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса. Масштабная вакцинация проходит в России с 18 января. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Ранее российские ученые спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в конце июня.
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