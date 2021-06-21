Стало известно, когда начнется исследование «Спутника V» для подростков

09:29, 21 июня 2021, ПАИ

Исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков 12-17 лет начнутся в Москве в июле текущего года, пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову.

Российская вакцина защищает от всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса. Масштабная вакцинация проходит в России с 18 января. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее российские ученые спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в конце июня.