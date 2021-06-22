Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за аномальной жары

10:45, 22 июня 2021, ПАИ

Из-за аномальной жары в Псковской области филиал «Россети Северо-Запад» работает в повышенной готовности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Telegram-канале компании.

110 аварийных бригад и 149 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.

Накануне в Пскове был побит температурный рекорд 1968 года. Жара продержится в регионе до конца недели.