Пенсионерка попала под колеса автомобиля в Великих Луках

10:51, 22 июня 2021, ПАИ



Пенсионерка попала под колёса автомобиля в Великих Луках, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Авария произошла около 8:40 на пешеходном переходе на улице Холмской в Великих Луках

По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь по улице Холмской, при повороте совершил наезд на 72-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По предварительным данным, в результате наезда женщина получила ушибы.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв, проводится проверка.