Пенсионерка попала под колеса автомобиля в Великих Луках
Пенсионерка попала под колёса автомобиля в Великих Луках, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».
Авария произошла около 8:40 на пешеходном переходе на улице Холмской в Великих Луках
По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь по улице Холмской, при повороте совершил наезд на 72-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
По предварительным данным, в результате наезда женщина получила ушибы.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв, проводится проверка.
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