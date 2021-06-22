«Пятёрочка» и Procter & Gamble откроют в России новый экоцентр

14:54, 22 июня 2021, ПАИ

Торговая сеть «Пятёрочка» и компания Procter & Gamble запустили совместную федеральную акцию «Сохраним планету вместе: пятёрка зелёных дел», цель которой — сделать путь к ответственному потреблению в России ещё более простым и удобным. Часть средств от продажи продукции бренда в размере 3 млн рублей пойдет на создание экоцентра в одном из городов России, который будет выбран путём народного голосования.

Экоцентр планируется открыть осенью. Там будет функционировать пункт приёма и сортировки разных видов вторсырья для последующей переработки, также он станет пространством для проведения мероприятий и фестивалей на экотематику. Для того чтобы современный экоцентр появился в вашем городе, необходимо до 31 июля 2021 года приобрести в любой «Пятёрочке» товар, участвующий в акции, и затем проголосовать на сайте. Таким образом, каждый сможет внести свой вклад в развитие инфраструктуры по сбору и переработке отходов в своём городе.

Послом экологической кампании «Сохраним планету вместе: пятёрка зелёных дел» стала певица Глюкоза, которая разделяет философию ответственного потребления и принимает активное участие в экологических форумах и проектах. Для поддержки акции она снялась в ролике. В рамках кампании в магазинах также будут размещены информационные материалы с QR-кодом, перейдя по которому потребитель узнает, как сделать процесс покупки в магазине более экологичным.

«Компании придумали отличную акцию с очень понятным и, главное, простым посылом: каждый день каждый из нас может внести свой вклад в сохранение планеты, причем путь к ответственному потреблению не такой долгий, как может показаться на первый взгляд. Я уверена, что вопрос экологии и сохранения окружающей среды волнует большинство россиян. Просто далеко не все понимают, что экологичные привычки - это просто. Именно поэтому мы и решили немного помочь нашим покупателям: советом, простой инструкцией и, конечно, собственным примером», — отметила певица Глюкоза.

Кроме того, все участники акции получают шанс выиграть полезные подарки.

«Пятёрочка» на своём примере показывает, как бизнес может заботиться об экологии. К примеру, для производства корзин в новых магазинах используется переработанный пластик. Отходы от деятельности магазина отправляются на переработку. А в мобильном приложении сети есть возможность отказаться от печати чека, заменив его на электронный.

«Наша совместная акция с P&G – это вклад в развитие инфраструктуры по раздельному сбору отходов, которую так важно развивать особенно в небольших городах», — отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Старший директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию P&G в Восточной Европе Руслан Ноздряков отметил, что компания уже давно является лидером в сфере ответственного потребления.

«Мы видим, как охотно покупатели отзываются на наши инициативы: например, сдают пластик на переработку и выбирают более экологичные товары. Общество становится всё более осознанным, понимая, что будущее планеты целиком и полностью зависит от того, как мы ведём себя сегодня. Совместная с «Пятёрочкой» кампания — это наш призыв объединить усилия ради благополучия будущих поколений», — подчеркивает Руслан Ноздряков.

Полные условия, сроки акции и способы получения призов доступны на сайте.