Восемь единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

11:10, 22 июня 2021, ПАИ

С 14 по 20 июня сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 108 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявлено 31 административное правонарушение, изъято 8 единиц гражданского оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка – 30%.