Миллион рублей заполучили мошенники в Псковской области

11:31, 22 июня 2021, ПАИ

Аферисты убедили псковского пенсионера перечислить более миллиона рублей на «безопасный счет». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 80-летнему пенсионеру позвонил гражданин, который представился следователем из Москвы. Мужчина заявил, что некие мошенники пытаются совершить попытку снятия денежных средств с банковского вклада пенсионера. Для того чтобы этого избежать, предложил перевести все деньги на «безопасный счет», что и сделал пожилой пскович.

Таким образом, злоумышленники положили себе в карман более миллиона рублей. Потерпевший, убедившись, что стал жертвой аферистов, обратился за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.