Кандидатура Виктора Почернина выдвинута на присвоение медали «За заслуги перед Псковом»
Вопрос о награждении медалью города Пскова «За заслуги перед Псковом» обсудили депутаты Псковской городской Думы на комитете по правовым вопросам и развитию местного самоуправления, сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.
Коллектив Псковского хлебокомбината в составе шестисот человек выступил с инициативой наградить почетной медалью генерального директора Виктора Почернина за заслуги в области пищевой индустрии на территории Пскова, многолетний добросовестный труд и существенный вклад в развитие города и в связи с 75-й годовщиной образования предприятия. Руководящую должность Виктор Почернин занимает с 1993 года.
Депутаты рекомендовали главе Пскова вынести вопрос на предстоящую сессию Псковской городской Думы и путем тайного голосования принять решение.
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