Кандидатура Виктора Почернина выдвинута на присвоение медали «За заслуги перед Псковом»

11:50, 22 июня 2021, ПАИ

Вопрос о награждении медалью города Пскова «За заслуги перед Псковом» обсудили депутаты Псковской городской Думы на комитете по правовым вопросам и развитию местного самоуправления, сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Коллектив Псковского хлебокомбината в составе шестисот человек выступил с инициативой наградить почетной медалью генерального директора Виктора Почернина за заслуги в области пищевой индустрии на территории Пскова, многолетний добросовестный труд и существенный вклад в развитие города и в связи с 75-й годовщиной образования предприятия. Руководящую должность Виктор Почернин занимает с 1993 года.

Депутаты рекомендовали главе Пскова вынести вопрос на предстоящую сессию Псковской городской Думы и путем тайного голосования принять решение.