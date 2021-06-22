10 объектов для беспрепятственного передвижения маломобильных граждан приведут в порядок в Пскове

12:18, 22 июня 2021, ПАИ

В Пскове для беспрепятственного передвижения маломобильных граждан приводят в нормативное состояние 10 участков шести улиц (Инженерная, Бастионная, Чудская, Алтаева, Трохина, Кузбасской Дивизии), Октябрьский проспект и три площади (Октябрьская, Ленина и Победы). Здесь идут активные дорожные работы и доступной среде уделяют особое внимание, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В целом в 2021 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 84 субъектах России подрядные организации приведут в нормативное состояние более 1100 дорожных объектов, обеспечивающих беспрепятственное передвижение для людей с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, в городские агломерации поступят 412 автобусов и троллейбусов, оснащенных специальным оборудованием для маломобильных пассажиров.

«В технических заданиях на ремонт дорог прописываем устройство пандусов на посадочных площадках автобусных остановок, понижение бордюрного камня в местах сопряжения тротуаров с проезжей частью, укладку тактильной плитки на подходах к «зебрам», ― говорит председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин. — Это помогает людям с ограниченными возможностями здоровья ориентироваться в пространстве, беспрепятственно перемещаться в городской среде, а также делает пути движения пешеходов, в том числе родителей с колясками, гораздо удобнее и безопаснее».

В Новокузнецке в этом году планируют отремонтировать 14 участков улично-дорожной сети протяженностью более 8 км. Для обеспечения доступности для маломобильных граждан здесь выполнят занижение бордюров на пешеходных переходах. Кроме того, запланирована модернизация светофоров ― они будут вызывного типа с дублирующим звуковым сигналом. «Если сравнивать с тем, что было 10 лет назад, конечно, становится все лучше, ― говорит председатель Новокузнецкой организации Всероссийского общества слепых Станислав Кущ. ― Совсем недавно стали делать доступность для незрячих ― это касается светофоров со звуковым сопровождением, тактильной плитки, только она пока не везде. Считаю, в дальнейшем необходимо организовать предупреждающие, направляющие пути движения вокруг социально значимых объектов».

В 2020 году в рамках дорожного нацпроекта стартовали мероприятия по обновлению автобусов, троллейбусов и трамваев в городских агломерациях, а в 2021 году в его обновленную структуру вошел отдельный федеральный проект «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях».

Вся техника, поступающая в регионы по нацпроекту, оснащена специальным оборудованием для маломобильных граждан. В транспорте регулируется высота уровня пола, есть откидной пандус, место и средства для крепления инвалидной коляски, а также наружная кнопка вызова водителя.

Так, на магистральных маршрутах Липецка работают 32 новых автобуса ЛиАЗ 5292. «Новые низкопольные автобусы, которые пришли в наш город прошлой осенью, я бы оценил на 5 баллов, ― рассказал липчанин Михаил Ларионов. ― Они действительно очень удобны для нас, колясочников. Водитель обычно быстро раскладывает пандус в дверях, я могу самостоятельно попасть в салон и безопасно доехать до нужной остановки ― в автобусе есть специальное место для коляски, там она не может укатиться или опрокинуться».

В Удмуртской Республике между дорожниками и региональными общественными организациями, в которые входят люди с ограниченными возможностями здоровья, налажено эффективное взаимодействие.

«В 2020 году мы обратились к главе Удмуртии с просьбой о включении нас в дорожные комиссии. Нам было важно, чтобы городская среда для маломобильных людей, колясочников, стала доступнее. И нас услышали», — говорит заместитель председателя общественной организации инвалидов-колясочников «Благо» Сергей Меркурьев. ― На всех объектах нацпроекта в Ижевске мы показывали на практике, сможет ли колясочник преодолеть уклон тротуара, переехать через бордюрный камень. Мы добились очень многого. И эта задача для нас и в 2021 году ― основная».

Только в прошлом году специалисты подрядных организаций привели к нормативу более 1300 объектов, обеспечивающих беспрепятственное передвижение для маломобильных людей. Работа в этом направлении будет продолжена и в последующие годы реализации нацпроекта.