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Общество

Соцпредпринимателей Псковской области приглашают на «Территорию Ритма»

Жителей Псковской области приглашают принять участие в международном инклюзивном слете социальных предпринимателей «Территория Ритма», который пройдет с 2 по 5 сентября 2021 года в Нижегородской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

На своей площадке в этом году организаторы ждут более 300 участников из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Организаторы приглашают тех, у кого уже есть идея для социального бизнеса. А также тех, у кого своей идеи пока нет, но есть жгучее желание изменить свою жизнь и научиться социальному предпринимательству. Первые станут лидерами проектов, а вторые — членами их команд.

Участников ждут насыщенные мастер-классы и выступления лучших спикеров, бизнес-тренеров, предпринимателей и успешных людей России. Командообразующая атмосфера активных мечтателей, будущие тандемы и проекты под чутким руководством наставников.

На площадке слета будут действовать уникальные образовательные «Кампусы Ритма», которые создадут модельную среду и позволят участникам получить практические знания и опыт в области современного лидерства, инклюзивного командообразования, проектного и социально-предпринимательского мышления, работы с digital технологиями, коммуникаций, менеджмента и маркетинга, а также развить у себя наиболее востребованные компетенции будущего.

По результатам работы слета лидеры и их команды при поддержке опытных бизнес-наставников проработают свои социально-предпринимательские проекты, лучшие из которых получат финансовые и иные формы поддержки.

В «Ритме» могут принять участие молодые люди (в том числе с инвалидностью) от 18 лет и старше, проживающие на территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

На площадке слета будут действовать специально обученные волонтеры и организована доступная среда, поэтому каждый участник (в том числе с инвалидностью) будет чувствовать себя комфортно и полностью настроенным на командную работу.

Для участия в слете необходимо заполнить анкету и подать заявку до 30 июля 2021 года на официальном сайте проекта: http://территорияритма.рф.

Каждый желающий может подать заявку и принять участие в слете в качестве лидера идеи проекта - и тогда организаторы помогут превратить эту идею в уникальный социально-предпринимательский проект, либо в качестве участника команды проекта, который готов научиться социальному предпринимательству и вместе с лидером помогать проекту реализовываться на практике.

Лидеры проектов смогут подать заявки на участие в слете до 15 июля 2021 года, участники команды лидера — до 30 июля 2021 года.

Участие в слете бесплатное. Участники из регионов самостоятельно добираются до Нижнего Новгорода и обратно. Отбор претендентов на участие в слете будет проходить на конкурсной основе по результатам анализа заполненных анкет.

Главным организатором мероприятия выступает Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег».

Мероприятие пройдет при поддержке правительства РФ, губернатора и правительства Нижегородской области, Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области, корпоративного университета правительства Нижегородской области.

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