Михаил Ведерников почтил память бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны

12:32, 22 июня 2021, ПАИ

22 июня в День памяти и скорби губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил мемориальный комплекс «Линия Сталина» регионального военно-исторического музея-заповедника, который расположен в Островском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ходе памятного мероприятия Михаил Ведерников вместе с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым возложил цветы к монументу, установленному в честь воинов Советской Армии. К торжественной церемонии присоединились руководство муниципального образования, Военно-исторического музея-заповедника, участники поискового объединения «След Пантеры», военнослужащие и другие официальные лица.

Собравшиеся почтили память павших бойцов и жертв мирного населения минутой молчания. Траурный ритуал прошел одновременно на территории всей страны.

К 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны в регионе подготовлено около 170 мероприятий во всех муниципальных образованиях области. У монументов в память о событиях Великой Отечественной войны в населенных пунктах региона в этот день пройдут торжественно-траурные мероприятия, возложения цветов к мемориалам и воинским захоронениям, выставки, уроки памяти и мужества, историко-краеведческие программы, беседы и патриотические акции.