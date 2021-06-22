Автобус Псков – Великие Луки будет курсировать ежедневно с 28 июня

12:34, 22 июня 2021, ПАИ

С 28 июня в связи с увеличением пассажиропотока на летний период меняется расписание движение автобуса по маршруту № 504 «Псков – Великие Луки». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Автобус будет курсировать ежедневно, отправлением от автовокзала города Пскова в 8:20, а от автовокзала в городе Великие Луки - в 17:10.