Как использовать кондиционер в жару. Советы псковского врача

17:52, 22 июня 2021, ПАИ

О том, как правильно использовать кондиционеры, чтобы не навредить своему здоровью рассказала заведующая отделением профилактики Псковской городской поликлиники Ирина Ксенофонтова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам врача, в кондиционере сохраняется влажность, и в прохладной среде идет размножение вирусом в большом количестве, что создает опасность для распространения вирусной и бактериальной инфекции, в том числе пневмонии. Чтобы избежать этого рекомендуется устанавливать кондиционер в рациональном месте.

«Лучше всего для этого использовать места, которые находятся не близко к людям, - отметила Ирина Ксенофонтова. - Более удаленные уголки комнаты или кабинета. Если кондиционер находится близко к человеку, то риск его заражения возрастает».

Немаловажно также выбрать оптимальную температуру охлаждения воздуха кондиционером — от +22 до +25 градусов.

«Если на улице +35 градусов, то на кондиционере рекомендуется устанавливать +25 градусов. Меньше я бы не рекомендовала, потому что очень высокий риск переохлаждения. При длительном нахождении под кондиционером могут быть застужены почки», - подчеркнула врач.

Также не рекомендуется включать кондиционер на ночь — это может привести к катаральным симптомам, переохлаждению и распространению инфекций, а также к формированию хронических заболеваний. Врач также обращает внимание на осторожное использование кондиционеров в автомобилях, где охлаждение направлено непосредственно на водителя и пассажира. При длительном контакте возрастает риск распространения инфекции.

Специалист по обслуживанию кондиционеров рассказал, что уже через пару недель псковичи будут обращаться в сервисные центры в связи с поломкой кондиционеров.

Псковичам рассказали, что к поломке может привести перепады температуры и трещины, а также нерегулярная чистка кондиционера. Эксперт рекомендуют проводить самостоятельную чистку один раз в три месяца. Раз в год следует вызывать мастера, который проведет антисептическую мойку. Если этого не делать, кондиционер станет почвой для размножения бактерий.