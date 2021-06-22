Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как использовать кондиционер в жару. Советы псковского врача

Фото здесь и далее Арсения Тимашова

О том, как правильно использовать кондиционеры, чтобы не навредить своему здоровью рассказала заведующая отделением профилактики Псковской городской поликлиники Ирина Ксенофонтова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам врача, в кондиционере сохраняется влажность, и в прохладной среде идет размножение вирусом в большом количестве, что создает опасность для распространения вирусной и бактериальной инфекции, в том числе пневмонии. Чтобы избежать этого рекомендуется устанавливать кондиционер в рациональном месте.

«Лучше всего для этого использовать места, которые находятся не близко к людям, - отметила Ирина Ксенофонтова. - Более удаленные уголки комнаты или кабинета. Если кондиционер находится близко к человеку, то риск его заражения возрастает».

Немаловажно также выбрать оптимальную температуру охлаждения воздуха кондиционером — от +22 до +25 градусов.

«Если на улице +35 градусов, то на кондиционере рекомендуется устанавливать +25 градусов. Меньше я бы не рекомендовала, потому что очень высокий риск переохлаждения. При длительном нахождении под кондиционером могут быть застужены почки», - подчеркнула врач.

Также не рекомендуется включать кондиционер на ночь — это может привести к катаральным симптомам, переохлаждению и распространению инфекций, а также к формированию хронических заболеваний. Врач также обращает внимание на осторожное использование кондиционеров в автомобилях, где охлаждение направлено непосредственно на водителя и пассажира. При длительном контакте возрастает риск распространения инфекции.

Специалист по обслуживанию кондиционеров рассказал, что уже через пару недель псковичи будут обращаться в сервисные центры в связи с поломкой кондиционеров.

Псковичам рассказали, что к поломке может привести перепады температуры и трещины, а также нерегулярная чистка кондиционера. Эксперт рекомендуют проводить самостоятельную чистку один раз в три месяца. Раз в год следует вызывать мастера, который проведет антисептическую мойку. Если этого не делать, кондиционер станет почвой для размножения бактерий. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
Проголосовать >>>

22 июня 2021

22 июня прошла торжественная церемония захоронения останков воинов Великой Отечественной Войны

22 июня 2021

Президент России возложил сегодня цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены
22 июня 2021

Псковичам рассказали, как защитить свое здоровье в жару
22 июня 2021

Псковский турбизнес прокомментировал возобновление авиасообщения с Турцией
22 июня 2021

Как использовать кондиционер в жару. Советы псковского врача
22 июня 2021

В Палкинском районе идут активные дорожные работы по нацпроекту
22 июня 2021

Ограничения из-за COVID-19 ужесточат в Псковской области
22 июня 2021

В Псковской области 26 июня не будут продавать алкоголь

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...