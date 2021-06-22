ФОТОФАКТ: Из-за ремонта образовался затор на улице Петровской в Пскове

13:47, 22 июня 2021, ПАИ

В Пскове из-за ремонта улицы Максима Горького образовался затор на улице Петровской, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Ремонт осуществляется на участке от улицы Коммунальной до Рижского проспекта. По информации с сайта госзакупок, работы выполнит ООО «Печорыагродорстрой». На эти цели выделено более 15 млн рублей.

Ранее из-за спила деревьев перекрыли участок дороги на улице Горького.