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Общество

Квиз ко Дню молодежи состоится в Пскове

27 июня Псковский городской молодёжный центр совместно с автором многочисленных квизов и брейн-рингов Михаилом Черкасовым проведёт интеллектуально-развлекательную квиз-игру «Молодо-зелено», приуроченную ко Дню молодёжи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Молодежного центра.

Сообщается, что для участия необходимо собрать команду из 3 человек в возрасте от 14 до 35 лет включительно и предварительно пройти регистрацию. Те команды, которые в ходе игры войдут в тройку победителей, получат мерч Молодёжного центра.

Квиз будет проходить на свежем воздухе на поляне возле Молодёжного центра (Максима Горького, 15). Начало мероприятия – в 14:00.

Количество мест ограничено. Заявки принимаются от первых 10 команд.

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