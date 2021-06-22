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Общество

Два миллиона рублей выделят для усиления кислородной станции в Псковской инфекционной больнице

Для усиления кислородной станции в Псковской инфекционной больнице из резервного фонда выделят 2 млн рублей. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба 22 июня.

По его словам, ещё никогда не было такого количества пациентов, которые переносят заболевание коронавирусом в средней и тяжёлой форме.

«Кислородная станция Псковской областной инфекционной больницы работает на пределе мощности», - сказал губернатор.

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