Два миллиона рублей выделят для усиления кислородной станции в Псковской инфекционной больнице

15:40, 22 июня 2021, ПАИ

Для усиления кислородной станции в Псковской инфекционной больнице из резервного фонда выделят 2 млн рублей. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба 22 июня.

По его словам, ещё никогда не было такого количества пациентов, которые переносят заболевание коронавирусом в средней и тяжёлой форме.

«Кислородная станция Псковской областной инфекционной больницы работает на пределе мощности», - сказал губернатор.