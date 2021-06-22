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Общество

Эксперт: Пенсия самозанятых - в руках самозанятых

Фото: Pixabay.com

Самозанятые могут формировать свою пенсию при желании, самолично уплачивая страховые взносы, сообщил на пресс-конференции Псковского агентства информации заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Сергей Зуев. 

Как пояснил эксперт, у самозанятых трудовой стаж не идет автоматически  в пенсионный фонд. Обычно отчисления в пенсионный фонд ведет работодатель, поэтому самозанятые, если хотят в будущем получать пенсию,  должны  делать отчисления самостоятельно. 

«Обязанности нет уплачивать страховые взносы, но некоторые самозанятые дополняют свой пенсионный взнос сами. Для этого нужно иметь самодисциплину, можно сказать, что стаж идет при их желании», - отметил Сергей Зуев. 

Он также пояснил, что если человек тратит средств сразу и его не интересуют накопления на будущее, то такой вид занятости позволяет это сделать. 

Зуев также рассказал, что сейчас созданы нормальные условия для того, чтобы быть самозанятым. Большая часть людей может перейти из малого бизнеса в самозанятые. Также этот вид занятости помогает выйти из тени, не сильно ограничивая себя как предпринимателя. 

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