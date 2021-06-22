На 13% выросла доля заболевших ковидом молодых псковичей
В Псковской области доля заболевших ковидом среди молодых выросла на 13%. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба 22 июня.
«Буквально за неделю доля возрастной группы с 18 до 29 лет в структуре заболеваемости выросла до 13%», - сказал он.
При этом Ведерников подчеркнул, что очевидно, что такие изменения вызваны новыми штаммами коронавирусной инфекции, прежде всего индийским.
«Вирус мутировал, стал более агрессивным, он быстрее распространяется и развивается. Ковид доказал, что исчезать не намерен, что многие, к большому сожалению, слишком рано расслабились и что до победы над заболеванием ещё далеко», - добавил губернатор.
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