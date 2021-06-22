На 13% выросла доля заболевших ковидом молодых псковичей

15:41, 22 июня 2021, ПАИ

В Псковской области доля заболевших ковидом среди молодых выросла на 13%. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба 22 июня.

«Буквально за неделю доля возрастной группы с 18 до 29 лет в структуре заболеваемости выросла до 13%», - сказал он.

При этом Ведерников подчеркнул, что очевидно, что такие изменения вызваны новыми штаммами коронавирусной инфекции, прежде всего индийским.

«Вирус мутировал, стал более агрессивным, он быстрее распространяется и развивается. Ковид доказал, что исчезать не намерен, что многие, к большому сожалению, слишком рано расслабились и что до победы над заболеванием ещё далеко», - добавил губернатор.