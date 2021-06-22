Заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом ПАИ будет транслировать в прямом эфире

14:37, 22 июня 2021, ПАИ

Заседание оперативного штаба Псковской области по борьбе с коронавирусом запланировано на вторник, 22 июня, 15:30.

В повестке заседания штаба, по информации ПАИ, планируется обсудить текущую эпидобстановку и новые меры реагирования на ее ухудшение. Кроме того, эксперты расскажут о новых особенностях течения коронавирусной инфекции.

Предполагается, что будут внесены изменения в перечень действующих ограничительных мер.

Заседание оперативного штаба Псковское агентство информации будет транслировать в прямом эфире на портале ПАИ, YouTube-канале агентства, а также в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».