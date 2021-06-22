Введение обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан не исключают в Псковской области

15:45, 22 июня 2021, ПАИ

Введения обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан не исключают в Псковской области. Псковский губернатор Михаил Ведерников направил главному санитарному врачу РФ Анне Поповой просьбу поддержать это решение. Об этом глава региона сообщил на заседании оперштаба 22 июня.

«Критически важно в кратчайшие сроки нарастить динамику вакцинации, - подчеркнул Михаил Ведерников. - Это вопрос экономической устойчивости региона, здоровья граждан, сохранения рабочих мест и нашей общей уверенности в завтрашнем дне. Я уже направил обращение главе федерального Роспотребнадзора, Анне Юрьевне Поповой, с просьбой поддержать обязательную вакцинацию 60% штата наиболее уязвимых сфер».

Речь идёт о медиках, работниках образования, торговли, общепита, транспорта и всех сфер, где работа с клиентами осуществляется напрямую.

«Специфика Псковской области как приграничного и туристического региона не оставляет нам другого выбора, - отметил Ведерников. - Как только начинаются вспышки заболевания в Москве и Санкт-Петербурге, наш регион сразу заходит в красную зону риска. Без высокой доли вакцинированных в перечисленных сферах мы ставим под угрозу жизнь и здоровье не только жителей области, но и всех, кто приезжает в наш регион».