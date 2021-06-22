Прямая трансляция заседания оперштаба Псковской области по борьбе с коронавирусом
22 июня в Пскове проходит заседание оперативного штаба Псковской области по борьбе с коронавирусом.
В повестке заседания штаба, по информации ПАИ, планируется обсудить текущую эпидобстановку и новые меры реагирования на ее ухудшение. Кроме того, эксперты расскажут о новых особенностях течения коронавирусной инфекции.
Предполагается, что будут внесены изменения в перечень действующих ограничительных мер.
Заседание оперативного штаба Псковское агентство информации транслирует в прямом эфире на портале ПАИ, Youtube-канале агентства, а также в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».
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