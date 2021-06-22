Усилить контроль над въезжающими железнодорожным транспортом петербуржцами и москвичами призвал псковский губернатор

15:47, 22 июня 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 22 июня призвал усилить контроль над въезжающими железнодорожным транспортом петербуржцами и москвичами.

По словам губернатора, по сути, если на этапе въезда в регион нет контроля, то все остальные меры теряют свою актуальность. При этом Ведерников подчеркнул, что пока не идет речи о новых ужесточениях, но «критически необходимо добиться исполнения действующих регламентов».

«Маски на подбородках, формальная или отсутствующая термометрия, отсутствие социальной дистанции – всё это порочные практики, вызванные неизбежным привыканием к непростой эпидситуации. С этим нужно бороться», - сказал глава региона.