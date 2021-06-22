«Потом смысла не будет»: во избежание осенней волны коронавируса Михаил Ведерников рекомендовал привиться сейчас

16:17, 22 июня 2021, ПАИ

Во избежание осенней волны коронавируса губернатор Псковской области Михаил Ведерников рекомендовал прививаться в течение ближайших нескольких недель. Об этом глава региона сказал на заседании оперштаба 22 июня.

«На вакцинацию осталось не так много времени. Если в начале июля поставить первую прививку, полтора месяца уйдет на формирование устойчивого иммунитета. По срокам как раз получается впритык к новой волне. Самое оптимальное - сделать прививку в ближайшие дни, иначе потом смысла не будет. У нас нет другого варианта. Либо все привьемся, либо достаточно большому количеству людей придется переболеть», - заявил губернатор.

Главный санитарный врач региона Александр Нестерук отметил, что рост заболеваемости, действительно, ожидается осенью, поэтому нужно приложить максимальные усилия, охватив население региона прививками.