Новые правила для командировочных и отдыхающих введут в Псковской области

16:05, 22 июня 2021, ПАИ

Непривитым псковичам запретят посещать концерты, массовые мероприятия и отправляться в командировки за пределы Псковской области. С такими предложениями на заседании оперштаба 22 июня выступил главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

По его словам, целесообразно разрешить заселение в гостиницы, пансионаты, санатории, другие объекты временного проживания, расположенные на территории области, лишь после предъявления ПЦР-теста или документа, подтверждающего наличие защитного уровня антител.

«Такие же требования следует предъявлять и для граждан, принимающих участие в массовых мероприятиях, проводимых на территории Псковской области. Следует также ввести запрет на командирование за пределы области лиц, не имеющих документов о наличии защитного титра антител: непривитых и непереболевших», - заявил Нестерук.

По его мнению, этих ограничений будет достаточно, чтобы стабилизировать ситуацию. «Если заболеваемость пойдет по наихудшему сценарию, то следует принимать более жесткие меры по ограничению деятельности коммерческих организаций. Других вариантов нет», - заключил санитарный врач.