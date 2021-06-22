94 вспышки COVID-19 зафиксировано в Псковской области с начала пандемии

15:54, 22 июня 2021, ПАИ

В Псковской области с начала пандемии зафиксировано 94 вспышки коронавируса. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 22 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На сегодняшний день на контроле находится три вспышки коронавируса: на заводе «Микрон» в Великих Луках, где заболели 13 сотрудников ремонтно-механического участка, в детском саду «Теремок» в Опочке, где заболели 1 воспитатель и пять детей, а также в терапевтическом отделении Пушкиногорской межрайонной больницы, где заболели шесть человек из числа персонала.