У вакцинировавшихся был обнаружен новый симптом коронавируса
Великобританские ученые обнаружили, что частое чихание является новым симптомом заболевания COVID-19, характерным только для привившихся, сообщают RG.RU со ссылкой на британское издание Express.
«Несмотря на то что многие люди с COVID-19 могут чихать, это все же неточный симптом, потому что чихание очень распространено, особенно в теплые месяцы, когда люди могут испытывать сенную лихорадку», - цитирует заявление британское издание Express.
Вывод о том, что у привитых людей коронавирус вызывает чихи, сделали британские ученые на основе данных крупнейшего в мире исследования симптомов COVID-19 на базе приложения ZOE COVID Symptom Study, одним из участников которого является Королевский колледж в Лондоне.
Также согласно заявлению представителя группы исследователей, чихание само по себе обычно не является симптомом коронавируса, являясь чаще всего признаком аллергии или простуды.
«Но важно помнить, что связь между чиханием и COVID-19 не очень сильна, поэтому человек должен внимательно следить за другими 20 симптомами болезни, независимо от того, вакцинирован он или нет», - отметили исследователи.
К таким симптомам относятся: высокая температура, озноб или дрожь, постоянный кашель, потеря или изменение обоняния, потеря или изменение вкуса, головная боль, необычная усталость (утомляемость), боли в горле, внезапная спутанность сознания, кожная сыпь, изменения в ротовой полости или на языке, покраснения и боли в пальцах рук или ног, одышка, боли в груди, мышечные боли, хриплый голос, понос, отсутствие аппетита, боли в области живота, насморк.
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