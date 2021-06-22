2848 человек в Псковской области находятся на лечении от коронавируса

16:14, 22 июня 2021, ПАИ

В Псковской области 2848 человек находятся на лечении от коронавируса, что в два раза превышает показатели две недели назад. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба 22 июня.

По словам Гаращенко, из них 305 — госпитализированы со средней и тяжелой формой заболевания. Она добавила, что для пациентов с коронавирусом предусмотрено 480 коек, есть возможность развернуть дополнительные.

«Большая нагрузка на инфекционную больницу, все требуют кислородной поддержки, если будем предусматривать там койки, то нагрузка на кислород будет возрастать», - отметила Гаращенко.

Она также рассказала, что на амбулаторном лечении находятся 2500 человек. «У нас сегодня высокий оборот коечного фонда. Форма ковида имеет цикличное течение, не похоже на то, что было раньше», - добавила председатель комитета.

Кроме того, она отметила, что нагрузка на станцию скорой помощи выросла по количеству вызовов, в том числе и из-за аномальной жары в регионе.