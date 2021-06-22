В шести районах Псковской области отмечаются неудовлетворительные темпы вакцинации

16:25, 22 июня 2021, ПАИ

В шести районах Псковской области отмечаются неудовлетворительные темпы вакцинации населения. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, который прошел 21 июня.

Отстающие от общих темпов вакцинации районы области: Плюсский, Гдовский, Новоржевский, Пушкиногорский, Пустошкинский и Печорский районы.

В целом, по словам Марины Гаращенко, по региону полученная вакцина использована на 90-95%.

Она отметила, что необходимо ускорять темпы вакцинации, нужно успеть до осени вакцинироваться сейчас, несмотря на жару. Высокая температура воздуха не влияет на качество вакцинации.

«Наши медицинские работники посоветуют, как правильно действовать», - отметила Марина Гаращенко.