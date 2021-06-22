22 июня останки кроасноармейца Ивана Байдака передали из России в Беларусь
Сегодня в Себежском районе прошла официальная церемония передачи останков военнослужащего РККА Ивана Васильевича Байдака из Российской Федерации в Республику Беларусь, сообщает себежская газета «Призыв».
На территории пункта пропуска в деревне Долосцы Себежского района состоялась официальная церемония передачи останков военнослужащего Рабоче-Крестьянской Красной Армии Ивана Байдака с территории России в Беларусь.
В мероприятии приняли участие военнослужащие, поисковики, представители военных комиссариатов, администрации муниципалитета, школьники, сотрудники МО МВД России «Себежский».
Планируется, что на территории Белоруссии церемония погребения состоится 9 июля, в день гибели солдата, найденного спустя 76 лет.
Глава Себежского района Леонид Курсенков попросил «братьев-белорусов» передать извинения от российской стороны сестре погибщего бойца Анне Васильевне за почти двухмесячное ожидание возвращения брата на родину.
А также упомянул, что после мероприятия на братском захоронении провели захоронение останков еще восьми найденных бойцов.
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