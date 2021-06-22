22 июня останки кроасноармейца Ивана Байдака передали из России в Беларусь

16:45, 22 июня 2021, ПАИ

Сегодня в Себежском районе прошла официальная церемония передачи останков военнослужащего РККА Ивана Васильевича Байдака из Российской Федерации в Республику Беларусь, сообщает себежская газета «Призыв».

На территории пункта пропуска в деревне Долосцы Себежского района состоялась официальная церемония передачи останков военнослужащего Рабоче-Крестьянской Красной Армии Ивана Байдака с территории России в Беларусь.



В мероприятии приняли участие военнослужащие, поисковики, представители военных комиссариатов, администрации муниципалитета, школьники, сотрудники МО МВД России «Себежский».



Планируется, что на территории Белоруссии церемония погребения состоится 9 июля, в день гибели солдата, найденного спустя 76 лет.

Глава Себежского района Леонид Курсенков попросил «братьев-белорусов» передать извинения от российской стороны сестре погибщего бойца Анне Васильевне за почти двухмесячное ожидание возвращения брата на родину.

А также упомянул, что после мероприятия на братском захоронении провели захоронение останков еще восьми найденных бойцов.