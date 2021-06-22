Александр Котов: Нужно обратить внимание на обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан

16:42, 22 июня 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на заседании оперштаба 22 июня предложил обратить внимание на обязательную вакцинацию против COVID-19 отдельных категорий граждан в регионе.

«Население увеличится сейчас в период отпусков, не будет у нас все благополучно, мы получим точно такой же взрывной рост, давайте сейчас меры принимать», - сказал Котов.

Спикер Псковского облсобрания уверен, что работа с населением о необходимости вакцинации не поможет, поскольку те, кто хотел, уже привились, остальные — антипрививочники.

«Предлагаю в короткое время поручить юристам разобраться, каким образом это [вакцинацию] можно ввести, как поступать работодателям, чтобы знали четко, как себя вести и каким образом вводить вакцинацию», - сказал Котов.