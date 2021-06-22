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Общество

19 тысяч человек привлекли в Псковской области к ответственности за несоблюдение ограничений по COVID-19

С начала пандемии коронавируса в Псковской области к административной ответственности привлекли 19 тысяч человек за несоблюдение ограничений по COVID-19. Об этом заявил врио начальника УМВД России по Псковской области Александр Никульников на заседании оперштаба 22 июня.

По его словам, с начала пандемии псковичей оштрафовали на 14 млн рублей, около 10 тысяч человек было наказано за несоблюдение масочного режима.

Кроме того, Никульников отметил, что 1,5 тысячи протоколов было составлено по запрету на посещение детьми торговых центров.

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