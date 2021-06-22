В Псковской области 26 июня не будут продавать алкоголь
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал предложение запретить 26 июня продажу алкоголя на территории Псковской области. С такой инициативой на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 21 июня выступил глава администрации Пскова Александр Братчиков.
Как пояснил Братчиков, 26 июня - единый день выпускника, в который будут вручать аттестаты школьникам.
«Предлагаем в этот день запретить продажу алкогольных напитков на территории области», - обратился к губернатору Александр Братчиков.
«Принимаем», - ответил губернатор.
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