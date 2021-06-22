В Псковской области 26 июня не будут продавать алкоголь

17:06, 22 июня 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал предложение запретить 26 июня продажу алкоголя на территории Псковской области. С такой инициативой на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 21 июня выступил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Как пояснил Братчиков, 26 июня - единый день выпускника, в который будут вручать аттестаты школьникам.

«Предлагаем в этот день запретить продажу алкогольных напитков на территории области», - обратился к губернатору Александр Братчиков.

«Принимаем», - ответил губернатор.